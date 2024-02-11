DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu?

DİSK Başkanı kim oldu? Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Peki, DİSK Başkanı kim oldu, değişti mi? İşte DİSK Genel Başkanlı seçimine ilişkin detaylar haberimizde...

DİSK BAŞKANI KİM OLDU?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yapılan genel başkanlık seçiminde bir kez daha seçildi. Çerkezoğlu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, gelir ve vergide adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KONUŞMASINDA GELİR VE VERGİDE ADALET VURGUSU

Seçim sonrasında tebrikleri kabul eden Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun ve genel başkanlık seçiminin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve seçime katılan delegelere teşekkür etti. Çerkezoğlu, genel kurulun ardından aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bütün iş kollarında DİSK'le buluşmayı bekleyen tüm kardeşlerimizle DİSK'i buluşturmak üzere yürüyoruz. Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz." diye konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten ve gelecek dönemde yönetimden ayrılacak Adnan Serdaroğlu'na plaket takdim etti. DİSK'in 17. Genel Kurulu, genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi.