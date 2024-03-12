DEVA Partisi Konyaaltı adayı Şafak Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Konyaaltı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Konyaaltı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Şafak Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞAFAK ÇELİK KİMDİR?

Şafak Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Konyaaltı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KONYAALTI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Konyaaltı adayı belli oldu. DEVA Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Şafak Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.