Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise enkaz altında kaldı. Depremin ardından depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından fitre ücreti ve Ramazan ayından önce verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, depremzedeler fitre veril mi? Depremzedelere zekâta verilir mi? Fitre ücreti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası 10 ilde büyük yıkıma neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlercesi ise enkaz altında kaldı. Depremin ardından depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından fitre ücreti ve Ramazan ayından önce verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, depremzedeler fitre veril mi? Depremzedelere zekâta verilir mi? Fitre ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

DEPRMZEDELERE FİTRE VERİLİR Mİ?

Fitre sadakası olan ve belli miktarın üzerinde malı olan Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken fitrenin, depremzedelere Ramazan ayından önce de verilebileceği açıklandı.

DEPREMZEDELERE ZEKAT VERMEK CAİZ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem faciası 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremzedeler zekât vermek caiz olup olmadığı vatandaşlar tarafındn bir süredir merak ediliyordu. Konunun açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Depremzedelere zekat vermek caizdir. Ailelerini, çocuklarını ve evlerini kaybetmiş olmaları nedeniyle felaketin büyüklüğünden dolayı depremzedeler zekat verilen diğer sınıflardan önceliklidir. Zekat bir iki yıl da olsa erkenden verilebilir. "ifadelerine yer verildi.

FİTRE ÜCRETİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu. Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini duyurdu.