DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntıyı daha bildirdi. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi sallandı. Yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 ve derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kayıtlara geçti.

DEPREM HANGİ İLÇEDE YAŞANDI?

AFAD'ın saat 11.26 sularında bildirdiği sarsıntı panik yaşattı. Bu bildirim sonrasında vatandaşla panik yaşarken, depremin nerede gerçekleştiği de merak ediliyor. AFAD'dan edinilen bilgiye göre deprem Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi Elbistan'da meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD'ın verilerinde Elbistan ilçesinde etki gösteren depremin büyüklüğü 4.4 olarak yer aldı. Ancak Kandilli Rasathanesi'nin verisi farklı. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak verdi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hafızalardan çıkmayan felaketin gerçekleştiği il olan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen bir deprem yaşanmıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.