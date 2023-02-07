Deprem bölgelerinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken 9 ildeki hava durumu tahmini Meteoroloji Genel Müdürcüğü tarafından açıklandı. Peki, Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Deprem bölgesinde kar ve dolu tehlikesi var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yankıları çevre ilerde hissedilirken Deprem kente ve çevre ilerde büyük hasar bıraktı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybedenken birçoğu enkaz altında kaldı. Deprem bölgesine dünyanın pek çok ülkesinden yardımlar ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için gelen birçok gönüllü personel geldi. Bölgede AFAD arama kurtarma faaliyetlerini sürtülürken olumsuz hava koşulları arama faikıyetlerini yakından etkiliyor. Vatandaşlar ise deprem bölgesinde hava durumunun nasıl olacağını kar ve dolu tehlikesinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Deprem bölgesinde kar ve dolu tehlikesi var mı? Detaylarhaberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürcüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Deprem bölgesi ve yurdun diğer bölgelerinde hava durumunun şu şekilde olması bekleniliyor. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinde etkilenen 10 ilde ise hava kapalı olacak. Bölgede kar yaşı ve donu olayları bekleniliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KAR VE DOLU TEHLİKESİ VAR MI?

Ülke genelinin çok bulutlu ve rüzgârlı bir soğuk hava dalgasının yaşanması bekleniliyor. Sıcaklıklar bu süreçte -Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey vederece düşmesi tahmin ediliyor. Yurdun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.