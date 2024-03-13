DEM Parti Şırnak İdil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak İdil adayı Türkan Kayır kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şırnak İdil Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Türkan Kayır kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şırnak İdil adayı Türkan Kayır kimdir?
Dem Parti Şırnak İdil Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak İdil adayı Türkan Kayır kimdir?
DEM PARTİ ŞIRNAK İDİL ADAYI TÜRKAN KAYIR KİMDİR?
Türkan Kayır 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak İdil Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şırnak İdil adayı Türkan Kayır işletme sahibidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz