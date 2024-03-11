DEM Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut kimdir?

Dem Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA MENTEŞE ADAYI ADALET AYLA ERKUT KİMDİR?

Ayla Erkut 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Menteşe Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut öğretmenlik yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz