DEM Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Dalaman adayı Halit Oruç kimdir?

Dem Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Dalaman adayı Halit Oruç kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA DALAMAN ADAYI HALİT ORUÇ KİMDİR?

Halit Oruç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Dalaman Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Dalaman adayı Halit Oruç emekli ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz