DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir?

Dem Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Bornova Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BORNOVA ADAYI SAKİ GÖK KİMDİR?

Saki Gök 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bornova Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BORNOVA ADAYI FEVZİYE ÜNAL KİMDİR?

Fevziye Ünal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bornova Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz