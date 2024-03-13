DEM Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari Şemdinli adayı Naif Eroğuz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Hakkari Şemdinli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Hakkari Şemdinli adayı Naif Eroğuz kimdir?
Dem Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hakkari Şemdinli adayı Naif Eroğuz kimdir?
DEM PARTİ HAKKARİ ŞEMDİNLİ ADAYI NAİF EROĞUZ KİMDİR?
Naif Eroğuz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hakkari Şemdinli Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hakkari Şemdinli adayı Naif Eroğuz esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz