DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR DİCLE ADAYI HACİ AKENGİN KİMDİR?

Haci Akengin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin eczacıdır ve ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz