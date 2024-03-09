DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Balıkesir Ayvalık Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir?
Dem Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir?
DEM PARTİ BALIKESİR AYVALIK ADAYI SEÇKİN SÜSLÜ KİMDİR?
Seçkin Süslü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye EşBaşkan adayıdır. Seçkin Süslü emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz