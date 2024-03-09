DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Nazilli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir?
Dem Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir?
DEM PARTİ AYDIN NAZİLLİ ADAYI BESRİYE TEKGÜR KİMDİR?
Besriye Tekgür 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Nazilli Belediye EşBaşkan adayıdır. Besriye Tekgür emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz