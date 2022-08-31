Çiğdem Karaaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çiğdem Karaaslan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çiğdem Karaaslan geliyor. Peki, Çiğdem Karaaslan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, ne iş yapıyor? Çiğdem Karaaslan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimlerden olan Çiğdem Karaaslan hakkında hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Çiğdem Karaaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ÇİĞDEM KARAASLAN KİMDİR?

Çiğdem Karaaslan (d. 13 Ağustos 1979, Beyoğlu) Türk siyasetçi ve mimar.

Çiğdem Karaaslan doğum tarihi : 13 Ağustos 1979

Çiğdem Karaaslan kaç yaşında : 43 yaşında

Çiğdem Karaaslan nereli : İstanbul-Beyoğlu

Çiğdem Karaaslan mesleği ne : Siyasetçi ve mimar

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü bitirmiş, Ankara Üniversitesi'nde Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu üzerine yüksek lisans tezini tamamlamış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

10 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresinde Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçilmiş ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini 6 yıl sürdürmüştür.

12 Eylül 2015 tarihinden itibaren AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 25., 26. ve 27. dönem Samsun milletvekilidir.

İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.