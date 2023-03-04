6'lı Masa'daki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. CHP'li 11 Belediye başkanının ortak toplantı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi yapacağı gündeme gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar, CHP'li 11 Belediye Başkanı kimlerdir? CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları kimdir, isimleri neler, kim hangi ilin başkanı? merak etti. İşte detaylar...

Akşener'in sözlerinin ardından gözler bir anda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. Peki, CHP'li 11 Belediye Başkanı kimlerdir? CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları kimdir, isimleri neler, kim hangi ilin başkanı? İşte ayrıntılar...

CHP'Lİ 11 BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Meral Akşener'in açıklamalarından sonra CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde toplantı gerçekleştirdi.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları isimleri ve illeri şu şekilde:

Zeydan Karalar : Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek : Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu : Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş : Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

CHP NE ZAMAN KURULDU?

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "CHP" şeklindedir. Simgesi Altı Ok'tur. TBMM'de 134 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir. Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Atatürkçülük ve sosyal demokrasi görüşlerini benimseyen ve merkez solda yer alan bir siyasi partidir. Parti tüzük ve programında belirtilen bu görüşlerin yanında demokratik sosyalist ve sosyal liberal eğilimler de barındırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve ilk yasal siyasi partisi olma özelliklerini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar genellikle tek parti yönetimini uygulamıştır. Türkiye'de en uzun süre iktidarda kalmış siyasi partidir. Atatürk tarafından "Halk Fırkası" adıyla Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak kurulan partinin adının başına, 10 Kasım 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklenmiş, 1935'teki 4. Kurultay'da "fırka" sözcüğü yerine dış dünyayla daha uyumlu bir sözcük tercih edilmesi kararlaştırılmış ve bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsenmiştir.

12 Eylül Darbesi'nin ardından, o dönem Bülent Ecevit'in Genel Başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış; daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak, kuruluşunun 69. yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açılmıştır.

CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile tasarruf haklarını CHP'ye bıraktığı Türkiye İş Bankası'nın bir bölüm hissesinin de sahibidir. CHP'nin tasarruf hakkına sahip olduğu %28,1'lik orandaki bu banka hisselerinin kazancı, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmaktadır.