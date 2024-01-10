CHP Afyonkarahisar adayı kim oldu? CHP Hatay Afyonkarahisar başkan adayı Burcu Köksal kimdir?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti. CHP Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal kimdir?

CHP AFYONKARAHİSAR ADAYI KİM?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

25, 26, 27 ve 28. dönem TBMM'de ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar milletvekili olarak yer almıştır.

Hayatı

Eğitimi, iş ve sivil toplum yaşamı

8 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Sol görüşlü öğretmen bir ailenin çocuğudur.[2] İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği'nde görev aldı.

Siyasi yaşamı

2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde katldı; 25 ve 26. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak girdi.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Seçim sonucunda 27. dönem TBMM'ye CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak girdi.

2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiştir.