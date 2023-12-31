Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, telefon harcı ücretlerine zam geldi ve Cep telefonu harcına zam mı geldi? Sorusu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırıldı. 2024 yılında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcının yanı sıra ehliyet, pasaport ve vize harçlarına zam geldi. Peki, Cep telefonu harcına zam mı geldi? Cep telefonu harcı ne kadar, kaç TL? Pasaport harç ücreti 2024!

CEP TELEFONU HARCINA ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcı 31 bin 692 lira oldu. Pasaport harçları ise 6 aylık bin 639 liraya, 1 yıllık 2 bin 396 liraya, 2 yıllık 3 bin 912 liraya, 3 yıllık için 5 bin 558 liraya, 3 yıllık için 7 bin 833 liraya çıkarıldı.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 31 bin 692 liraya yükseldi. 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yıl ortasında 20 bin lira yapılmıştı.

Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olarak belirlendi.