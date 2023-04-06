Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cemal Uşak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cemal Uşak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cemal Uşak kimdir? Cemal Uşak kaç yaşında, nereli? Cemal Uşak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cemal Uşak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cemal Uşak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Cemal Uşak kimdir? Cemal Uşak kaç yaşında, nereli? Cemal Uşak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEMAL UŞAK KİMDİR?

Cemal Uşak (d. 1953, Bursa — ö. 25 Ağustos 2016), Türk yazar ve gazetecisi.

1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası, öğrencilik yıllarında amatör olarak ilgilendiği basın-yayın dünyasına, profesyonel olarak girdi. Muhabirlikten editörlüğe; köşe yazarlığından yöneticiliğe değişik sahalarda görev yaptı. 1979-1980 yılları arasında TRT Genel Müdürlük Danışmanı olarak çalıştı. Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlayacak olan çözüm sürecinin Akil adamlar listesinde olup İç Anadolu grup sözcüsüdür.

İslami yazıları Köprü, Zafer dergileri; Yeni Asya, Yeni Nesil, Zaman ve Bugün gazetelerinde yayınlandı. Cemal Uşak, Rotahaber Web sitesinde de yazmaktaydı. Cemal Uşak, 1995 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Cemal Uşak, ayrıca 1995 yılına kadar yönetici ve programcı olarak çalıştığı Moral FM radyosunda, Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanmakta olan PANORAMA programında Haluk İmamoğlu, Ömer Faruk Uysal ve Safa Mürsel'le birlikte Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin olan görüşlerini dinleyicilerle paylaşmıştır. 23 Temmuz 2016 tarihli KHK/667 karar sayılı kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkanlığı yaptı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı olan Cemal Uşak hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden dava açıldığı için yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Cemal Uşak, 25 Ağustos 2016 tarihinde kanser tedavisi gördüğü yurt dışında öldü.

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