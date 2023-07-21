Cehennem sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Cehennem şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Cehennem sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Cehennem sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Cehennem - Reynmen şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Cehennem sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
CEHENNEM - REYNMEN ŞARKI SÖZLERİ
Ettim saatleri yıllar
Geçti sabaha dek asırlar
Tüm gece kulağımda yarım vaatleri çınlar
Kabul benim kabahat, benim ısrar
Gezdim kıtalar, hâlâ bu caddeler ıslak
Döne dönüp kalplere sığmaz, gel
Hâlâ dilimde bi' duasın
Korkma o ah seni bulmaz, gel
Hayat hep bi' davet hazırlar
Şeytan hep bi' bahane fısıldar
Bürümedi beni bil bu sahne, bu ışıklar
Kırpmadım gözümü indi maskeler hızla
Tanıdıkça nasıl kaybeder insan?
Etme bizi haybeden israf
Gel acı yakın, sen bi' o kadar uzaksın
Nasıl olunur ki bu arbede de ıslah? Gel
"Sahip her şeye" dediler, ah
Seni benim sandılar
Diyemem hiç "Dedirtmedi sanrım"
Ama devrilmeme inandım ben
Tüm yaralar iyileşir bir anlığına
Sendin hep zehri de ilacı da
Derdi de eder manidar
Bırakıp da her şeyi
Oysa giderim ben de dönmem geri
Bunu istediğimden değil
Yakama asılıyo' benim
Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah
Bi' tek sana köleyim
Bırakıp da her şeyi
Oysa giderim ben de dönmem geri
Bunu istediğimden değil
Yakama asılıyor benim
Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah
Bi' tek sana köleyim
Seni gördüğümden beri göğsümde bi' ağrı var
Üstüme geliyo' bu dört duvar
Geceleri beynimdeki ordular
"Sen" diye geçip karşıma durdular
Fethedip beni, vurdular
Ateş etmedin, yakacaksa da beni diri diri değil
Bırakıp da her şeyi
Oysa giderim ben de dönmem geri
Bunu istediğimden değil
Yakama asılıyor benim
Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah
Bi' tek sana köleyim
Bırakıp da her şeyi
Oysa giderim ben de dönmem geri
Bunu istediğimden değil
Yakama asılıyor benim
Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah
Bi' tek sana köleyim