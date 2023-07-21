Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Cehennem şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Cehennem sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Cehennem sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Cehennem - Reynmen şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Cehennem sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı sözleri! Cehennem - Reynmen şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

CEHENNEM - REYNMEN ŞARKI SÖZLERİ

Ettim saatleri yıllar

Geçti sabaha dek asırlar

Tüm gece kulağımda yarım vaatleri çınlar

Kabul benim kabahat, benim ısrar

Gezdim kıtalar, hâlâ bu caddeler ıslak

Döne dönüp kalplere sığmaz, gel

Hâlâ dilimde bi' duasın

Korkma o ah seni bulmaz, gel

Hayat hep bi' davet hazırlar

Şeytan hep bi' bahane fısıldar

Bürümedi beni bil bu sahne, bu ışıklar

Kırpmadım gözümü indi maskeler hızla

Tanıdıkça nasıl kaybeder insan?

Etme bizi haybeden israf

Gel acı yakın, sen bi' o kadar uzaksın

Nasıl olunur ki bu arbede de ıslah? Gel

"Sahip her şeye" dediler, ah

Seni benim sandılar

Diyemem hiç "Dedirtmedi sanrım"

Ama devrilmeme inandım ben

Tüm yaralar iyileşir bir anlığına

Sendin hep zehri de ilacı da

Derdi de eder manidar

Bırakıp da her şeyi

Oysa giderim ben de dönmem geri

Bunu istediğimden değil

Yakama asılıyo' benim

Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah

Bi' tek sana köleyim

Bırakıp da her şeyi

Oysa giderim ben de dönmem geri

Bunu istediğimden değil

Yakama asılıyor benim

Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah

Bi' tek sana köleyim

Seni gördüğümden beri göğsümde bi' ağrı var

Üstüme geliyo' bu dört duvar

Geceleri beynimdeki ordular

"Sen" diye geçip karşıma durdular

Fethedip beni, vurdular

Ateş etmedin, yakacaksa da beni diri diri değil

Bırakıp da her şeyi

Oysa giderim ben de dönmem geri

Bunu istediğimden değil

Yakama asılıyor benim

Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah

Bi' tek sana köleyim

Bırakıp da her şeyi

Oysa giderim ben de dönmem geri

Bunu istediğimden değil

Yakama asılıyor benim

Yaşadığım cehennemin bir günü gelir bin yıl ama, hah

Bi' tek sana köleyim