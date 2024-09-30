Üye Girişi
Haberler

Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor. Peki, Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'ndeki Yeltenli Adası, 550 bin metrekarelik alanı ile satışa sunuldu. Metrekaresi 300 lira olarak belirlenen adaya yoğun ilgi olduğu belirtiliyor. Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

ÇEÇEN ADASI NEREDE, SATILIK MI?

Kona'da, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'ndeki 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası satışa çıkarıldı. Adanın satışından sorumlu gayrimenkul şirketi sorumlusu İbrahim Ok, "Ada 550 bin metrekare, fiyatı da çok uygun çıkardık. Metrekaresi 300 lira, dolar bazında ise 9 dolar, epey ilgi de çekti" dedi.

Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 650 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası, sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı 550 bin metrekare büyüklüğündeki adanın metrekaresi ise 9 dolar olarak belirlendi.

Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

Tarım ve hayvancılık yapılan adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketi sorumlusu İbrahim Ok, 2 hafta önce satışa çıkardıkları adanın ilgi çektiğini söyledi. Ok, " Konya'da satılık ada denilince çok şaşkınlık uyandırdı. Konya'da Türkiye'nin 2'nci büyük gölü Beyşehir Gölü bulunuyor. Satılık ada da bu gölde. Ada 550 bin metrekare, fiyatı da çok uygun çıkardık. Metrekaresi 300 lira, dolar bazında ise 9 dolar, epey ilgi de çekti. Adamız ikinci derecede sit alanı. Bayağı arayıp soran oluyor. Konya'daki verimli tarım arazileri ile neredeyse aynı fiyatta.

Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı?

Hatta bazılarından da fiyatı uygun. Çok kısa zamanda da satılacağını düşünüyoruz. Ada sahibi de bu ilgiden ve talepten dolayı şaşkın. İstanbul'dan bir firma adayla ilgileniyor. Verdiği fiyat da bizim istediğimiz bir rakam ama sahibi şimdilik beklemede" diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Konya

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış

 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Muhammed Bin Selman Filistin hakkında ne dedi? Gazze açıklaması Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var? Kocaelispor Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaeli Şanlıurfa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karagümrük İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Twente Fenerbahçe muhtemel 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var? Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı? Kayserispor Beşiktaş CANLI izle! (TIKLA İZLE) Kayseri Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });