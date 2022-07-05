Çaya zam geldi mi? Çay fiyatı ne kadar oldu? Güncel çay fiyatları! - Haberler

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Çaya zam geldi mi? Çay fiyatı ne kadar oldu? Güncel çay fiyatları!

Haberler.com - Gündem
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Çaya zam geldi mi? Çay fiyatı ne kadar oldu? Güncel çay fiyatları!

Çaya zam mı geldi ve çay fiyatları ne kadar oldu soruları gündemden düşmüyor. Gıda fiyatlarının artışı üzerine çaya gelen zammı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, çaya zam geldi mi?

Çay fiyatı ne kadar oldu ve güncel çay fiyatları kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çaya zam geldi mi sorusuna yanıt arayanlar, çay fiyatı ne kadar oldu ve çaya zam geldi mi merak ediyorlar. Çaya zam geldi mi? Çay fiyatı ne kadar oldu? Güncel çay fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

ÇAYA ZAM GELDİ Mİ?

Yaş çayın alım fiyatı 6 lira 70 kuruşa, destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarıldı. Çay fiyatı 7 TL'ye yükseldi.

ÇAY FİYATI NE KADAR OLDU?

Çay fiyatı geçen hafta yüzde 2.5 artırılan çaya bugün de yüzde 9.5 zam daha geldi. Böylece geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artış yapılan çay, bugün de zam geldi. Çaya iki aydan daha az kısa süre içerisinde yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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