Canan Kaftancıoğlu'nun İBB meclis üyeliği devam ederken AK Parti milletvekili listesine girdiğini söylediği ismin Mustafa Naim Yağcı olduğu ortaya çıktı. Konu İBB Meclisi'ne de taşınırken, AK Parti grubundan yapılan açıklamada Yağcı'nın istifasının sehven gerçekleşmediği ve milletvekili adaylığının düştüğü belirtildi. Gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu hakkında merak edilenler ise Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu hangi partiden? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında? soruları ile aratıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. AK Partili İBB Meclis Üyesi bir ismin istifa etmeden milletvekili adayı gösterildiğini belirten Kaftancıoğlu, "Yakalandınız. Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım" ifadesini kullandı. Yaşanan gelişmeler ile gündemde yer alan Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı ise merak ediliyor. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu hangi partiden? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında?

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

"CHP resmi internet sitesinde yer alan Canan Kaftancıoğlu biyografisi şöyle;

Dr. Canan Kaftancıoğlu, 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'nun Mesudiye İlçesi'ne bağlı Çiftlik Sarıca Köyü'nde dünyaya geldi. Ordu'da sırasıyla Atatürk İlkokulu, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Lisesi'ni birincilikle tamamlayan Kaftancıoğlu, 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanarak Ordu'dan ayrıldı.

1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaftancıoğlu, 1995-1997 yılları arasında ilk görev yeri olarak Sivas Suşehri Devlet Hastanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda ihtisasına başlayan Kaftancıoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı.

Dr. Canan Kaftancıoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Yakın tarihimizde katledilmiş ve failleri meçhul bırakılmış aydın, yazar ve siyasetçilerin yakınlarını bir çatı altında buluşturan Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasına öncülük etti. Kaftancıoğlu'nun Yalın Ses yayınlarından çıkan ve faili meçhul cinayetlere dikkat çeken "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli bir derleme kitabı bulunmaktadır. Ayrıca İletişim Yayınları'ndan çıkan ve Müge Tuzcuoğlu derlemesi olan "Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve Um:Ag Yayınları'ndan çıkan Eren Aysan derlemesi "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi bulunan Kaftancıoğlu, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu anısına her yıl düzenlenen Öykü Ödülleri'nin de tertip komitesi üyesidir.

Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2011 yılında Oğuz Kaan Salıcı'nın il başkanlığında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 14 Mayıs 2012 yılında gerçekleştirilen 34. Olağan İstanbul Kongresi'nde ise Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında il yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kaftancıoğlu, 2012-2014 yılları arasında İl Başkan Vekili ve Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Canan Kaftancıoğlu, Gezi Direnişi'nin ardından kurulan Birleşik Haziran Hareketi'nin geçici yürütme kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2016 yılında gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'da ise Parti Meclisi üyeliğine seçilen Kaftancıoğlu, Parti Meclisi üyeliği devam ederken 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 36. İstanbul İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. CHP'nin İstanbul'daki ilk kadın il başkanı olan Kaftancıoğlu, İstanbul'un 25 yıl aradan sonra yeniden halkın olduğu 31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerinde de İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.Kaftancıoğlu son olarak 9 Şubat 2020'de gerçekleştirilen 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde ise ikinci kez İl Başkanı olarak seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir.

Motosiklet kullanmaktan, ailesiyle vakit geçirmekten ve seyahat etmekten hoşlanan Kaftancıoğlu, halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır."