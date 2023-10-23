AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar "AK Parti Büyük Filistin Mitingi'ne nasıl gidilir, yol tarifi!" merak ediliyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte detaylar…

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? AK Parti Büyük Filistin Mitingi'ne nasıl gidilir, yol tarifi!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? AK Parti Büyük Filistin Mitingi'ne nasıl gidilir, yol tarifi! İşte detaylar…

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Açıklamada, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

AK PARTİ BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ'NE NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

AVRUPA YAKASI'NDAN ATATÜRK HAVALİMANI'NA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Avrupa yakasının merkezi sayılabilecek Beşiktaş'tan Atatürk Havalimanı'na ulaşmanın farklı yolları bulunuyor. Araba kullanmayı tercih ederseniz, trafiksiz bir saatte yaklaşık 40 dakika süren bir yolculukla havalimanına ulaşabilirsiniz. Beşiktaş merkezden havalimanı 25 kilometre uzaklıktadır.

Metroyla seyahat etmek, trafik sıkışıklığından kaçınmak için harika bir seçenektir. Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu bu amaçla kullanabileceğiniz bir hat olup, Yenikapı'dan başlayarak havalimanının içine kadar uzanır. Alternatif olarak Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak Ataköy Şirinevler durağında inip buradan aktarma yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Otobüsle seyahat etmek isterseniz, TH-1 TAKSİM-ATATÜRK HAVALİMANI veya YH-1 YENİKAPI İDO-ATATÜRK HAVALİMANI hatlarını takip eden otobüslere binebilirsiniz. Güzergahları, durakları ve saatleri için ilgili linklere başvurabilirsiniz.

Havabus Shuttle ile gitmek isterseniz, belirli noktalardan bu servislere binebilirsiniz. Taksim kalkış noktası Divan Otel Karşısı ve Point Otel önüdür, kişi başı ücreti 12 TL'dir. Yenikapı kalkış noktası Yenikapı İDO İskelesi 1. İskele önüdür ve fiyatı 6 TL'dir. Servis saatleri ve durakları için ilgili linklere başvurabilirsiniz, bu servisler iki taraftan da hizmet vermektedir.

ANADOLU YAKASI'NDAN ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Anadolu yakasının merkezi sayılabilecek Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na arabayla gitmek yaklaşık olarak trafiksiz bir saatte en az 1 saat kadar sürmektedir. Kadıköy merkezden Atatürk Havalimanı, Avrasya Tüneli kullanılarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir. Köprüyü kullanarak gitmeyi tercih ederseniz, yolculuk 34 kilometrelik bir mesafeyi kapsayarak yaklaşık 1.30 saat sürebilir.

Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek ve ardından metroya aktarma yapmak oldukça pratik bir ulaşım seçeneğidir. Bu seçeneği kullanmak için önce Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağını kullanarak Marmaray ile Yenikapı'ya geçmeniz gerekecektir. Yenikapı'ya ulaştıktan sonra ise Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmanız gerekecektir. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı ile ulaşmanız da mümkündür. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı kullanarak Avrupa Yakası'na geçebilir ve Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

Özellikle Anadolu Yakası'nda ikamet edenler için direkt Havabus servisi sunulmamaktadır. Bu nedenle önce karadan, denizden veya raylı sistemlerden birini kullanarak önce Avrupa Yakası'na geçmeniz gerekmektedir.