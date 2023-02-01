Büşra Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yenice Kaymakamı Büşra Güneş'in hayatı ve biyografisi!

Karabük/Yenice yeni Kaymakamı Büşra Güneş kimdir merak ediliyor. Peki, Büşra Güneş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Büşra Güneş'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Yeni kaymakam Büşra Güneş'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Büşra Güneş hangi ilçenin kaymakamıdır? Yenice kaymakamı kim oldu? Karabük Yenice kaymakamı kimdir? Büşra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

BÜŞRA GÜNEŞ KİMDİR?

Yozgat İli Sorgun İlçesinde dünyaya gelen Kaymakam Sn.Büşra GÜNEŞ ilk,orta ve lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamladı. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Kaymakam, 2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Yozgat Kaymakam Adayı olarak Yozgat valiliğinde İl Merkez Stajını tamamlayan Kaymakam Büşra Güneş, Aksaray ve Antalya illerinde Teftiş Stajını, Nevşehir/Ürgüp ve Ankara/Kızılcahamam ilçelerinde Kaymakam refikliği Stajını tamamlamıştır.

İçişleri Bakanlığının 04/02/2022 tarihli yazısı ile Kaymakam Vekili olarak Eflani ilçesine atanan Kaymakam Büşra Güneş, 14.02.2022 tarihi itibariyle Karabük'teki görevine başlamıştır.

Büşra Güneş, 30 Ocak 2023 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük/Yenice Kaymakamlığına görevlendirildi.