BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Şubat Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Şubat Perşembe su kesintisi saatleri!

22 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi 13.Çınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.02.2024 tarihinde 11:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2024 11:30 ~ 22/02/2024 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2024 11:30

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Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Şanlı Sokak ve civarında arıza nedeniyle 22/02/2024 İle tarihinde 11:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 22/02/2024 11:30 ~ 22/02/2024 14:00

Kesim Zamanı:22/02/2024 11:30