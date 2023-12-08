BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Aralık su kesintisi saatleri!

9 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1 Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi, Güneybakan Sokak, Şelale Sokak ve civarında, 28.11.2023 - 15.12.2023 tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 28/11/2023 09:00 ~ 15/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:28/11/2023 09:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Yüzüncüyil Mahallesi Ugur Mumcu Bulvari, Izmir Yolu Caddesi, 408. Sokak arasinda kalan bölge ve civarinda, 07.12.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 07/12/2023 09:00 ~ 07/12/2023 19:00

Kesim Zamanı:07/12/2023 09:00

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Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi İtimat Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.12.2023 tarihinde 09:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/12/2023 09:30 ~ 08/12/2023 13:00

Kesim Zamanı:08/12/2023 09:30