Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

Son Güncelleme:
Abone Ol

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Aralık su kesintisi saatleri!

2 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE DAIRE BAŞKANLIĞIMIZIN KONTROLÜNDE YILDIRIM İLÇESI SAMANLI MAHALLESI YIĞITLER CADDE ÜZERINDE KANALIZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN; YIĞITLER CADDESI VE CIVARINDA 23.11.2023 ILE 05.12.2023 TARIHLERI ARASINDA 10:00-16:00 ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 24/11/2023 10:00 ~ 05/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:24/11/2023 10:00

---

Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Gönül Sokak ve civarında arıza nedeniyle 01/12/2023 tarihinde 15:15 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 01/12/2023 15:15 ~ 01/12/2023 17:00

Kesim Zamanı:01/12/2023 15:15

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Buski Bursa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title