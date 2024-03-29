Burak Gürel kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı Burak Gürel Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayı ise Burak Gürel.Burak Gürel Şirin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TALAT HALEFOĞLU AKKAYA KİMDİR?

Burak Gürel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.