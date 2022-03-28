Burak Elmas kimdir? Burak Elma mesleği nedir, kaç yaşında, nereli?

Burak Elmas kimdir, ne iş yapar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ayrılığından sonra ilk açıklamasıyla dikkat çeken isim hakkında detaylar araştılıyor. "Hepinizin şunu bilmesini isterim; Galatasaray başkanlık sistemidir. Konuşulur, tartışılır, son kararı başkan verir" açıklamasını yapmasının ardından Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?sorularına yanıt arandı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. ... Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanı oldu.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPAR?

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

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