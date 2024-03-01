BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

Bugün okullar tatil mi? Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 1 Mart Cuma günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Bugün okullar tatil mi? 1 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ??

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 1 Mart Cuma tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 1 Mart Cuma tarihinde okullar tatil değildir.