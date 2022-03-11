Nüfus Müdürlüğü açık mı sorusu nüfus müdürlüklerinde işleri olan vatandaşlar tarafından Bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı? Nüfus Müdürlükleri açık mı, çalışıyor mu? Nüfus Müdürlükleri tatil mi, izinli mi soruları ile araştırılıyor. Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı. Valilik olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Peki, Bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı?

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar şu şekildedir:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

3- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

4- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına,

Karar verilmiştir.

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