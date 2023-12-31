Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 31 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,31 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Fulham - Arsenal

Saat: 17:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV

Tottenham - Bournemouth

Saat: 17:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 4 / BeIN Sports Tod TV