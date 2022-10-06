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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ekim Perşembe 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ekim Perşembe 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 6 Ekim Perşembe 2022?

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Liglere verilen aranın ardından gözler UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda. Futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ekim Perşembe 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ekim Perşembe 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

19:45| Kızılyıldız -Ferencvaros| Exxen

19:45| Monaco -Trabzonspor| Exxen

19:45| Omonia -Manchester United| Exxen

19:45| Sturm Graz - Lazio| Exxen

19:45| Sivasspor -FC Balkani| Exxen

22:00| Roma -Real Betis| Exxen

22:00| Fenerbahçe -AEK Larnaca| Exxen

22:00|RFS -M.Başakşehir| Exxen

20:00| Türkiye- Fas| TRT Spor

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