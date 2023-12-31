BUGÜN HANGİ DİZİLER, PROGRAMLAR VAR? 31 Aralık yılbaşı bugün hangi diziler var? Bu akşamki yılbaşı programları neler?
Bugün hangi diziler var ve 31 Aralık 2023 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 31 Aralık yılbaşı bugün hangi diziler var? Bu akşamki yılbaşı programları neler?
31 Aralık 2023 Pazar günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı bugün hangi diziler var? Bu akşamki yılbaşı programları neler?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 31 Aralık 2023 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 31 Aralık 2023 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YILBAŞI YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
01:30 Yabancı Sinema Panik Odası
03:15 Yabancı Sinema Panik Odası
SHOW TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI
08:15 Yerli Sinema Tarkan
10:00 Yılbaşı Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Namuslu
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
01:00 Sandık Kokusu
03:45 Yerli Sinema Namuslu
05:30 Ne Gemiler Yaktım
ATV YILBAŞI YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Yerli Sinema Aman Reis Duymasın
14:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Yıldızlar Bana Uzak
22:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
01:45 Yıldızlar Bana Uzak
04:15 Yabancı Sinema Need For Speed
STAR TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
04:00 Türk Müziği
TV8 YILBAŞI YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Sara'ya İki Katır
12:30 Gazete Magazin
17:15 Cevap Ver Türkiye
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
01:15 Cevap Ver Türkiye
03:15 Gazete Magazin
FOX TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:00 Yerli Sinema Müstakbel Damat
01:15 Kızıl Goncalar
03:30 Şahane Hayatım