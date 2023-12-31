BUGÜN HANGİ DİZİLER, PROGRAMLAR VAR? 31 Aralık yılbaşı bugün hangi diziler var? Bu akşamki yılbaşı programları neler?

31 Aralık 2023 Pazar günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı bugün hangi diziler var? Bu akşamki yılbaşı programları neler?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 31 Aralık 2023 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 31 Aralık 2023 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YILBAŞI YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:30 Yabancı Sinema Panik Odası

03:15 Yabancı Sinema Panik Odası

SHOW TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI

08:15 Yerli Sinema Tarkan

10:00 Yılbaşı Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Namuslu

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:00 Sandık Kokusu

03:45 Yerli Sinema Namuslu

05:30 Ne Gemiler Yaktım

ATV YILBAŞI YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Yerli Sinema Aman Reis Duymasın

14:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Yıldızlar Bana Uzak

22:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

01:45 Yıldızlar Bana Uzak

04:15 Yabancı Sinema Need For Speed

STAR TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

04:00 Türk Müziği

TV8 YILBAŞI YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Sara'ya İki Katır

12:30 Gazete Magazin

17:15 Cevap Ver Türkiye

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:15 Cevap Ver Türkiye

03:15 Gazete Magazin

FOX TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:00 Yerli Sinema Müstakbel Damat

01:15 Kızıl Goncalar

03:30 Şahane Hayatım