Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Şubat Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kimlerin maçı var?

Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden takımlar, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Pek, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kimlerin maçı var? İşte bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları haberimizde!

BU AKŞAMKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda bu akşam ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Bu akşam:

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

14 Şubat Çarşamba:

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)