BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor?
Bugün hangi diziler var ve 27 Ocak 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
27 Ocak tarihinde TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusu en çok araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, kanalların yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı da merak edilenler arasında. Bugün hangi diziler var? 27 Ocak TV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
27 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
04:30 Hasret (Yerli Sinema)
05:30 Aile
27 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:50 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Yeter
27 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)
01:15 İnci Taneleri
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
27 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:30 Kızıl Goncalar
16:30 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
00:45 Gaddar
05:00 Hasret
06:00 Her Yerde Sen
27 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
11:45 Ömer
14:00 Yerli Dizi
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:30 Sakla Beni
04:00 Kiralık Aşk
04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
27 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Aşka Düşman
27 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Beni Böyle Sev
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14:30 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yerli Dizi
03:50 Yerli Dizi
06:00 Kapanış