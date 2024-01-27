BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor?

27 Ocak tarihinde TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusu en çok araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, kanalların yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı da merak edilenler arasında. Bugün hangi diziler var? 27 Ocak TV yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

27 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

04:30 Hasret (Yerli Sinema)

05:30 Aile

27 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:50 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Yeter

27 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 İnci Taneleri

23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)

01:15 İnci Taneleri

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

27 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:30 Kızıl Goncalar

16:30 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

00:45 Gaddar

05:00 Hasret

06:00 Her Yerde Sen

27 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

11:45 Ömer

14:00 Yerli Dizi

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:30 Sakla Beni

04:00 Kiralık Aşk

04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

27 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Aşka Düşman

27 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yerli Dizi

03:50 Yerli Dizi

06:00 Kapanış