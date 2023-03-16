Bolu Kızılağıl'da deprem mi oldu? 16 Mart Perşembe 2023 Bolu Kızılağıl'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Bolu Kızılağıl'da 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Bolu Kızılağıl'da deprem mi oldu? 16 Mart Bolu Kızılağıl'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 16 Mart Perşembe günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Bolu Kızılağıl'da deprem mi oldu? 16 Mart Bolu Kızılağıl'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (16 MART 2023 PERŞEMBE)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 16 Mart Bolu Kızılağıl'da 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BOLU KIZILAĞIL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 16 Mart Perşembe 2023 bugün saat 17:31'de Bolu Kızılağıl'da 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.