Birce Akalay kimdir? Birce Akalay hayatı ve biyografisi! Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Birce Akalay merak konusu oldu. İşte Birce Akalay hakkında merak edilen Birce Akalay kimdir, Birce Akalay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 19 Haziran 1984

(38 yaşında)

İstanbul

Boy: 1,78 m

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı.

Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Mezarlık adlı film serisinde "Önem" karakterini canlandırdı.

19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Birce Akalay, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimini okul ikincisi olarak tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünü kazanan Akalay, üçüncü sınıftayken okulu bırakarak konservatuvar tiyatro için hazırlanmaya başladı. Yaş itibarıyla yirmi yaşını geçtiği için devlet konservatuvarı için şansını kaybeden Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü kazandı ve eğitimini orada tamamladı. 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti.

2007 yılında Kader dizisindeki "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oldu ve televizyon dünyasına adım attı. Aynı yıl Senin Uğruna dizisinde rol aldı. 2008 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite filmiyle sinemaya da giriş yaptı. 2009 yılında Alayına İsyan ve Kış Masalı dizilerinde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Yer Gök Aşk adlı diziyle 2010 yılında yaptı. 3 yıl boyunca başrol "Havva" karakterini canlandırdı. 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisinde "Ayhan Aydan" karakterine hayat verdi. 2014-2015 yılları arasında Küçük Ağa, 2015-2016 arasında Evli ve Öfkeli, 2016-2017 arasında Hayat Bazen Tatlıdır ve 2017-2018 arasında Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı. 2018 yılının sonlarına doğru Ağlama Anne dizisinde rol aldıktan sonra 1 yıl boyunca herhangi bir yapımda rol almadı.

Bu sırada Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı ve Benimle Söyle programında baş jüri üyesi olarak yer aldı. 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay"ı canlandırdı.

Son olarak FOX'un 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve 16 Ekim 2021 tarihinde final yapan Son Yaz dizisinde 2. sezondan itibaren "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

Akalay, ayrıca tiyatro sahnelerinde de kendini göstermektedir. 2017-2019 yılları arasında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde "Hürmüz" karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat vermiş, COVID-19 pandemisi nedeniyle oyunun sahnelenmesi durdurulmuştur.