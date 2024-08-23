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BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

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BİM, 23 Ağustos itibariyle kırtasiye ürünlerini raflarına ekledi. Kırtasiye kataloğunda yer alan yeni ürünler, eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu ürünlerin detayları ve fiyatları BİM'in resmi web sitesinde yer alıyor.

BİM, 23 Ağustos 2024 tarihinde kırtasiye ürünlerini raflarına eklemiştir. Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte BİM, geniş bir kırtasiye ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunuyor. Bu tarihte satışa sunulan kırtasiye ürünleri arasında defterler, kalemler, silgiler, okul çantaları ve çeşitli ofis malzemeleri yer alıyor. Özellikle çocuklar için pelüş anaokulu çantası, simli özel seri defterler ve çeşitli fosforlu kalemler gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi?

23 AĞUSTOS BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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