6- 9 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 6-9 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!