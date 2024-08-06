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BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 6-9 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

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BİM 6-9 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! BİM, 6-9 Ağustos tarihleri arasında hangi ürünlerin indirimli olarak satışta olacağını aktüel kataloğunda açıkladı. İndirimli ürünler listesi müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı Bim'de vatandaşlar, teknolojik ürünlerini, mutfak ürünlerini, ev tekstili ürünlerini ve daha fazlasını satın alabiliyor.

6- 9 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 6-9 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

BİM Aktüel Kataloğu: 6-9 Ağustos İndirimli Ürünler Listesi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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