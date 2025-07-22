BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıdalara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı teknoloji ürünleri ve hafta sonu kampanyaları alışveriş severlerin ilgi odağı oldu. Peki, BİM 22-25 Temmuz BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM 22-25 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU