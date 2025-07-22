BİM 22-25 Temmuz BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM mağazalarında cazip fiyatlarla satışa sunulacak ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? Hangi ürünler indirime girecek?
BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıdalara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı teknoloji ürünleri ve hafta sonu kampanyaları alışveriş severlerin ilgi odağı oldu. Peki, BİM 22-25 Temmuz BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?