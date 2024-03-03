Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Galatasaray maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-03-2024 BEŞİKTAŞ VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Galatasaray Maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.