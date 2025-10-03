Kaleci Berke Özer, Türkiye'nin yükselen futbol yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kariyeri ve başarılarıyla merak edilen Özer, kalede gösterdiği performansla taraftarların ve uzmanların ilgisini çekiyor. Futbola nasıl başladığı, hangi takımlarda forma giydiği ve sahadaki yetenekleri hakkında detaylı bilgiler haberin devamında yer alıyor. Berke Özer kimdir? Kaleci Berke Özer kaç yaşında, nereli, kariyeri, hangi takımlarda oynadı?

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 2000 yılında İzmir'in Konak ilçesinde doğmuş genç ve yetenekli bir Türk kalecidir. Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladıktan sonra Altınordu'nun altyapısına geçerek adını duyurmuştur. 2016 yılında Altınordu'nun A takımına yükselerek profesyonel futbola ilk adımını attı.

Daha sonra 2018'de Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada forma şansı bulmakta zorlanınca Belçika'nın Westerlo takımına kiralık gönderildi. Ardından Portekiz'in Portimonense kulübünde kısa süre forma giydi. Türkiye 1. Ligi takımlarından Eyüpspor'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti ve 2025 yılında Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Lille ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine Avrupa'da devam etmeye başladı.

Ayrıca, milli takımlarda U15'ten başlayarak düzenli forma giymiş ve 2025 yılında A Milli Takım kadrosuna dahil edilmiştir. Avrupa sahnesinde özellikle Roma karşısında üst üste kurtardığı üç penaltı ile büyük ses getirmiştir.

BERKE ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 2000 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen futbolda önemli deneyimler kazanmış, altyapıdan başlayarak profesyonel liglere kadar yükselmiş ve Avrupa'nın prestijli liglerinde mücadele etmeye başlamıştır. Bu yaş, özellikle kaleciler için gelişim ve performansın artmaya başladığı kritik bir dönemdir; Berke Özer de bu dönemi kariyerinde önemli başarılarla doldurmaktadır.

BERKE ÖZER NERELİ?

Berke Özer, Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan İzmir'in Konak ilçesinde doğmuştur. İzmir, Türkiye'nin önemli futbol altyapı merkezlerinden biridir ve Berke Özer'in futbola Bucaspor altyapısında başlaması da bu bölgenin genç yetenekleri yetiştirme konusundaki başarısını gösterir. Doğduğu şehir ve ilçede futbola başlayan Berke, kısa sürede dikkat çekerek ülke futboluna önemli katkılar sunan bir kaleci haline gelmiştir.

BERKE ÖZER KARİYERİ

Berke Özer'in kariyeri altyapıdan başlayan ve adım adım yükselen bir grafik çizmektedir. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Berke, 2013 yılında Altınordu altyapısına geçti. 2016'da Altınordu A takımına yükselerek profesyonel futbol hayatına başladı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ancak burada sınırlı forma şansı buldu.

Daha fazla deneyim kazanması amacıyla 2019-2021 arasında Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı. Ardından Portekiz'in Portimonense takımında kısa bir dönem forma giydi. 2023 yılında Türkiye 1. Ligi'nde yer alan Eyüpspor'a transfer oldu ve burada sergilediği etkileyici performansla tekrar yükselişe geçti.

2025'te Fransa'nın güçlü takımlarından Lille ile sözleşme imzalayarak Avrupa kariyerine devam etmeye başladı. Özellikle Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Roma karşısında üst üste üç penaltı kurtararak unutulmaz bir performans sergilemiştir. Milli takımlarda da U15'ten A Milli Takım'a kadar düzenli forma giyerek kariyerini hem kulüp hem de milli düzeyde ilerletmektedir.