Benzine ve Motorine zam gelecek mi? 20 - 21 Nisan Benzine zam gelecek mi? Benzine ve Mazota zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzine zam gelecek mi? Brent petrol ve dövizdeki artış, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,34 dolardan işlem görüyor. Bu gelişme akaryakıtta fiyat artışını da gündeme getirdi. Peki, Benzine zam gelecek mi? Benzine ve Motorine zam gelecek mi? Benzine ve Mazota zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

20 Nisan itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 108,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,09 dolardan alıcı buldu.

Rusya- Ukrayna savaşı ile Libya'da petrol üretiminin sekteye uğramasıyla küresel petrol piyasalarında yaşanan arz endişeleri fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahaları ile doğusundaki Zeytuna ve Brega limanlarında mücbir sebep bildirerek üretim ve ihracatı durdurmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,5 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentinin aksine yaşanan düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Petrol fiyatları, dün Uluslararası Para Fonu'nun Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürmesiyle 107 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 108,52 ile 109,28 dolar aralığının direnç, 107,76 ile 107 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

20.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 21,02 TL

Motorin TL/lt: 22,00 TL

TL/lt: 22,00 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,05 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 20 Nisan 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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