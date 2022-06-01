Bebektekiler Tutuklandı mı? İstanbul Bebek sahilde ilişkiye girenler hapiste mi? (GÜNCEL) - Haberler

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı. Peki, İstanbul Bebek sahilde ilişkiye girenler hapiste mi?

Bebektekiler Tutuklandı mı?

DÜN BEBEK'TE NE OLDU?

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

SON GELİŞMELER…

Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren şüpheli, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olaydaki kadının aklı dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, C.M.T isimli kadın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tutuklanan şüpheli ifadesinde "Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum" dedi.

ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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