Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler, kafalarındaki türlü sorulara yanıt arıyor. Bir bebek sahibi olacağını öğrenen ebeveyn adayları özellikle de bebeklerinin kız mı erkek mi olacağını merak ediyor. Bu noktada arama motorlarında "cinsiyet ne zaman belli olur?" soruları sık sık araştırılıyor. Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Gebelikte cinsiyet hangi haftada ortaya çıkar? İşte detaylar...

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bir bebeğin cinsiyeti genellikle gebeliğin 18 ila 20. haftaları arasında belirlenir. Bu dönem, bebeklerin dış cinsel organlarının genellikle yeterince gelişmiş olduğu ve ultrason görüntülerinin cinsiyeti belirlemeye yardımcı olabileceği bir zamandır. Genellikle bu süre zarfında yapılan bir ultrason muayenesi, bebeklerin cinsiyetini belirlemede oldukça güvenilirdir. Ancak, bazen bebeklerin pozisyonu veya anne karnındaki diğer faktörler nedeniyle cinsiyet tam olarak belirlenemeyebilir. Bu durumda, doktorlar bazen daha sonra tekrar bir ultrason muayenesi yapılmasını önerebilirler.

Ayrıca, amniyosentez veya koryon villus örneği alma gibi daha invaziv testler de cinsiyeti belirlemede kullanılabilir, ancak bu testler genellikle gebelikte belirli riskler taşıdığından ve sadece belirli tıbbi endikasyonlar olduğunda kullanılır. Bu testler, genetik bozuklukları veya diğer tıbbi durumları değerlendirmek için yapılır ve cinsiyeti belirleme amacıyla rutin olarak önerilmez. Sonuç olarak, gebeliğin 18 ila 20. haftaları arasında yapılan ultrason muayeneleri genellikle bebeğin cinsiyetini belirlemede en yaygın ve güvenilir yöntemdir.