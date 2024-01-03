BAŞKOMİSER MAAŞI ZAMMI 2024: Başkomiser maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Başkomiser maaşlarına ne kaç TL zam geldi?

Başkomiser maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Başkomiser maaşı zammı da sık sık merak edilen bir konu oluyor. Peki, Başkomiser maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Başkomiser maaşlarına ne kaç TL zam geldi?

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR 2024?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. 3'e 1 kademesindeki bir başkomiserin maaşı 32 bin 626 TL'den, 48.694,30 TL maaş alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Böylece SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.