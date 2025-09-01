BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka mesai saatleri!

Bankalar, para çekme, yatırma, havale, EFT, vergi ve eğitim ödemeleri gibi pek çok işlemin gerçekleştirildiği kurumlardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu işlemler internet bankacılığı üzerinden 7/24 yapılabiliyor. Ancak internet bankacılığı kullanmayanlar için banka şubeleri hâlâ önemli bir alternatif. Şubeler ise sadece mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Banka mesai saatleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bankalar genel olarak sabah 09.00 ile 12.30, öğle arasının ardından ise 13.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı şubelerde bu saatler değişiklik gösterebilir ve müşteri kabulü 17.00'de sona erebilir. Olası karışıklıkların önüne geçmek ve zaman kaybı yaşamamak için işlem yapmadan önce gitmeyi planladığınız şubenin güncel çalışma saatlerini telefonla arayarak teyit etmeniz faydalı olacaktır.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

Ardından 12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'ye kadar sürer.

Müşteriler, bu saatler arasında şubelerden hizmet alabilirler.

Özel günler veya yoğunluk durumlarına bağlı olarak çalışma saatlerinde küçük değişiklikler olabilir.

İşlem yapmadan önce gitmeyi planladığınız şubeyi arayarak güncel mesai saatlerini teyit etmeniz önerilir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank şubelerinin çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.

Sabah mesaisi 09.00'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da yeniden başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, çalışma saatleri içinde müşteri kabul edecektir.

Güncel mesai saatleri için gitmeden önce şubenizi arayarak teyit etmeniz faydalı olacaktır.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

İşlem yapmadan önce güncel mesai saatlerini öğrenmek için ilgili şubeyi aramanız önerilir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank şubelerinin çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Sabah mesaisi 09.00'da başlar ve 12.30'a kadar sürer.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da yeniden başlar ve 18.00'e kadar devam eder.

Ancak, şubeler müşteri kabulünü 17.00'de sonlandırmaktadır.

Güncel mesai saatleri için şubenizi arayarak teyit etmeniz faydalı olacaktır.

YAPIKREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

İşlem yapmadan önce güncel mesai saatlerini öğrenmek için ilgili şubeyi aramanız önerilir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

İşlem yapmadan önce güncel mesai saatlerini öğrenmek için şubenizi aramanız faydalı olacaktır.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

Güncel mesai saatlerini öğrenmek için gitmeden önce şubenizi aramanız önerilir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

İşlem yapmadan önce güncel mesai saatlerini öğrenmek için şubenizi aramanız önerilir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

Güncel çalışma saatlerini öğrenmek için gitmeden önce şubenizi aramanız faydalı olacaktır.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri sabah 09.00'da açılır.

Sabah mesaisi 12.30'a kadar devam eder.

12.30-13.30 arasında öğle arası verilir.

Öğleden sonra mesaisi 13.30'da başlar ve 17.00'de sona erer.

Şubeler, bu saatler arasında müşteri kabul etmektedir.

İşlem yapmadan önce güncel mesai saatlerini öğrenmek için şubenizi aramanız önerilir.

İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ