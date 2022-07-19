Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre Balıkesir'de saat 21.51 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ölü veya yaralı olarak açıklanan resmi bir açıklama bulunmamakta.