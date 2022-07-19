Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? - Haberler

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Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

Haberler.com - Gündem
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Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

Kandilli ve AFAD Rasathanelerine göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi vatandaşlar hissetti. Depremin ne zaman ve nerede olduğunu merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre Balıkesir'de saat 21.51 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ölü veya yaralı olarak açıklanan resmi bir açıklama bulunmamakta.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Balıkesir Kandilli Deprem AFAD Gündem Yaşam Haberler

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