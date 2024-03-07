BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu?

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Bahar dizisi ne zaman ve saat kaçta yayınlandığı seyircileri tarafından araştırılıyor. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Peki, BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 4. Bölümünde; Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişiBahar için de yeni bir sınav olur. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

BAHAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.